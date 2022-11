NVIDIA, che bomba la RTX 4070 per notebook: sarà al CES con Raptor Lake?

Ormai è ufficiale: come da tradizione, NVIDIA parteciperà al CES 2023 e molto probabilmente ne vedremo delle belle, tra nuovi innesti nella lineup RTX Serie 40 destkop e la serie Mobility che scalpitano per approdare sul mercato.

Il team verde, con le sue nuove proposte da gaming, sarà tra le aziende più attese nel corso della kermesse di Las Vegas.

A parlare delle possibili novità che saranno presentate al CES 2023 è stata WCCFTech, con le sue fonti ( un plateale e diretto riferimento a Jensen Huang) che avrebbero prodotto documentazioni ufficiali del produttore.

Si parla di una lineup Mobility composta da 4050, 4060, 4070, 4080 e dalla 4080 Ti come punta di diamante, sebbene in altri punti si parli di RTX 4090. Queste schede andranno a migliorare le prestazioni tra il 15 e il 45% rispetto ai corrispettivi con architettura Ampere, come mostra la slide in calce.

Il più grande salto generazionale sarà rappresentato dalla RTX 4070 sulla RTX 3070, ma anche la presunta 4080 Ti dovrebbe mostrare un discreto passo in avanti gen-over-gen.

Molto interessante anche il riferimento fatto a Intel Raptor Lake-H, seconda generazione di processori Intel ad architettura ibrida, attesi proprio per lo stesso periodo.

L'appuntamento dovrebbe essere fissato per il 3 gennaio 2023 alle 18, ora italiana, mentre il lancio delle prime soluzioni sul mercato dovrebbe avvenire a febbraio dello stesso anno.