NVIDIA, il boom dell'IA spinge i ricavi: +265% rispetto ad un anno fa

C’era molta attesa a Wall Street per i risultati finanziari di NVIDIA che non hanno deluso le aspettative ed anzi, per certi versi le hanno addirittura superate. Il boom dell’intelligenza artificiale infatti ha portato ad un’esplosione dei ricavi rispetto al 2023.

Il produttore di chip infatti ha registrato, nell’ultimo trimestre, 22,1 miliardi di Dollari di Entrate rispetto ai 20,55 miliardi previsti, pari a 4,93 Dollari di utili per azione (rispetto ai 4,64 Dollari messi in preventivo da Wall Street).

I ricavi sono stati superiori del 22% rispetto al trimestre precedente, con una crescita del 265% rispetto ad un anno fa. A spingere questa trimestrale sono stati i ricavi derivanti dai data center, per cui gli utili sono cresciuti di oltre il 400% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, raggiungendo i 18,4 miliardi di Dollari.

Soddisfatto ovviamente il fondatore ed amministratore delegato di NVIDIA, Jensen Huang, il quale ha affermato che “il calcolo accelerato e l’intelligenza artificiale generativa hanno raggiunto il punto di svolta. La domanda è in aumento in tutto il mondo tra aziende, industrie e nazioni”.

Il futuro per NVIDIA quindi appare roseo, anche alla luce della crescita dell’interesse delle società e degli utenti nei confronti dell’intelligenza artificiale. Di recente società come Microsoft, OpenAI, Amazon, Meta e Google hanno stretto accordi con l’azienda per acquistare i suoi chip. Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, NVIDIA domina il mercato delle GPU per l'IA grazie ai suoi chip A100, ma prevede di lanciare a breve il B100 di fascia alta, che potrebbe spingere ulteriormente i ricavi.