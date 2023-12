NVIDIA Boost your Xmas: tante offerte per Natale su laptop, desktop e GPU da gaming!

Dopo aver visto il maxi-sconto Amazon sul TV Sony da 85", scopriamo ora una serie di offerte su desktop, laptop e schede video di NVIDIA nell'ambito della promozione "Boost your Xmas", lanciata dal Team Verde sui principali ecommerce tecnologici d'Italia in vista della stagione natalizia.

Nel settore dei desktop, in offerta troviamo quattro build preassemblate con dei prezzi variabili, in modo da risultare adatte a tutte le tasche. Per esempio, a 1.799 Euro troviamo il Next Spike 24, un desktop da gaming con CPU Intel Core i7-12700F, 32 GB di RAM, SSD NVMe da 1 TB e scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070.

Salendo di prezzo, sempre su Amazon troviamo il Next Spike 25, con una scheda tecnica molto simile a quella del modello 24: accanto ad una CPU Intel Core i7-12700F, ad una RAM da 32 GB e ad una GPU NVIDIA GeForce RTX 4070, infatti, abbiamo uno storage da 2 TB. Il prezzo della build è pari a 2.199 Euro.

Sul sito web di AK Informatica, invece, troviamo altre due proposte, ovvero l'AK Rig Pirito III, con RTX 4060 8 GB e Intel Core i5-13400 insieme a 16 GB di RAM (proposto a 1.299 Euro) e l'AK Rig HellFire con Intel Core i7-14700K e NVIDIA GeForce RTX 4070, in vendita a 2.599 Euro.

Lato laptop, invece, la promo di NVIDIA parte ancora su Amazon, con il MSI Thin GF63 12VE-292IT, con processore Intel Core i7-12650H e grafica RTX 4050 di NVIDIA, in offerta a 1.049 Euro. Sul sito web di MediaWorld, invece, troviamo il MSI Thin GF63 12UC-845IT, con processore Intel Core i7-12650H e RTX 3050, proposto al prezzo budget di 799 Euro, contro i 1.099 di listino.

Sempre su MediaWorld troviamo poi altri due interessanti laptop in sconto. Il primo è l'ASUS FA507NV-LP023W, con GPU GeForce RTX 4060 di NVIDIA e CPU AMD Ryzen 7 7735HS, insieme a 16 GB di RAM e a 512 GB di SSD: il prezzo del PC è pari a 1.099 Euro. Il secondo, invece, è l'ACER Nitro 5 AN515-58-502K, che presenta una GPU GeForce RTX 4050 di NVIDIA e un processore Intel Core i5-12500H e che sarà vostro a soli 999 Euro, contro un prezzo consigliato dal produttore di ben 1.599 Euro.

Concludiamo infine con un quartetto di schede video per PC desktop in offerta su Amazon e su Next.it: sull'ecommerce di Jeff Bezos trovate per esempio la Dual NVIDIA GeForce RTX 3060 V2 OC Edition di ASUS, in offerta a 330,76 Euro, insieme alla RTX 4060 Ti Ventus 3X 8G OC di MSI, che viene messa in vendita a 440,06 Euro, contro i 479 di listino. Su Next.it, invece, potete acquistare la ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti OC 8G al prezzo di 379,90 Euro, ben 77 Euro in meno del prezzo consigliato, nonché la ASUS Dual GeForce RTX 4070 OC da 12 GB, in promozione a 629,90 Euro, con uno sconto di poco meno di 50 Euro!