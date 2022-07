NVIDIA Broadcast, grandi novità per i videomaker: addio al greenscreen grazie all'IA

Lo scorso aprile, NVIDIA ha annunciato la serie "In the Studio" pensata per i videomaker, gli Youtuber e gli streamer su Twitch. Oggi, dopo diverse puntate del format dell'azienda di Santa Clara, arriva un interessante annuncio per i creator: NVIDIA Broadcast verrà implementato nei software iCUE di Corsair e in quelli di Elgato.

Nello specifico, la puntata di questa settimana di "In the Studio" spiega che "come azienda leader nel campo dell'hardware ad alte performance e nei sistemi per videogiocatori, creatori di contenuti e amanti del PC, Corsair ha integrato le tecnologie NVIDIA Broadcast nel suo hardware e nel software di iCUE".

Non solo: NVIDIA ha infatti anche annunciato dei "miglioramenti legati all'IA in arrivo sui software audio e video di Elgato, Wave Link e Camera Hub". Tali miglioramenti software, inoltre, saranno lanciati parallelamente anche su NVIDIA Broadcast per i dispositivi Corsair e i software iCUE.

Nello specifico, NVIDIA ha spiegato che "gli utenti NVIDIA Broadcast che possiedono una scheda video GeForce RTX e un hardware (microfono o videocamera) di Corsair ed Elgato potranno usare l'IA per migliorare i propri livestreaming, le proprie chat vocali e le proprie videochiamate".

Lato audio, in particolare, le novità si concentrano su delle tecnologie di "Noise Removal" e "Room Echo Removal", pensate per garantire maggiore chiarezza all'audio registrato dai microfoni dei due brand e per eliminare qualsiasi interferenza di fondo rispetto alla voce del content creator.

Lato video, invece, NVIDIA ha aggiunto la feature Virtual Background all'app Elgato Camera Hub degli utenti che possiedono una GPU GeForce RTX. La funzione garantisce una migliore identificazione delle forme e degli angoli, permettendo agli utenti di ottenere un effetto simile a quello garantito dal greenscreen senza possederne effettivamente uno. In calce, comunque, trovate un'immagine di esempio rilasciata dalla stessa NVIDIA.