NVIDIA, bypassato il blocco mining Ethereum sulla RTX 3060: numeri da capogiro

L'algoritmo presente sulla RTX 3060 non doveva essere facile da raggirare, ma ai miner cinesi ci sono volute circa due settimane per riuscire ad bypassare i controlli che limitavano l'attività di questa GPU sulla blockchain di Ethereum.

L'impresa di scavalcare il blocco è da attribuire appunto a un gruppo organizzato cinese, che ha poi condiviso i valori raggiunti dalla scheda. Parliamo di 45-50 MegaHash al secondo su Dagger Hashimoto, quasi il doppio di quanto possa offrire una RTX 2080. In seguito anche un gruppo vietnamita ha validato quest'informazione, confermando il picco di 50 MH/s, estremamente simile alla sorella 3060 Ti e alla 3070 ma con consumi decisamente ridotti.

L'hashrate limiter imposto da NVIDIA ha effettivamente reso economicamente svantaggiosa la 3060 per i miner, riuscendo nello scopo di raggiungere più gamer delle sorelle con architettura Ampere, ma anche lei è stata purtroppo vittima degli scalper che ne hanno alzato il prezzo ben oltre le cifre consigliate dalla stessa NVIDIA. Ora però anche i miner potrebbero far partire una nuova bull run alla ricerca di questa scheda di fascia media, ma con i prezzi alle stelle sarà difficile anche per loro riuscire a ottenerne una.

Anche l'attesissima RTX 3080 Ti dovrebbe avere un blocco contro il mining di Ethereum ma con questi presupposti, anche lei potrebbe rappresentare una ghiotta alternativa per minatori professionisti e non.