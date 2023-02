NVIDIA cambia strategia per la RTX 4080: produzione ridotta e taglio di prezzo imminente?

Mentre NVIDIA prepara il lancio delle RTX 4060 e 4060 Ti, notizie contrastanti arrivano dagli esperti di settore circa prezzi e disponibilità delle RTX 40 già in commercio: sembra infatti che la disponibilità delle GPU sia destinata a diminuire nel corso della prima metà del 2023, ma al contempo pare che NVIDIA taglierà il prezzo della RTX 4080.

Stando ad un report di MyDrivers, infatti, la disponibilità delle RTX 40 sarà ridotta fino alla fine del primo trimestre del 2023, ovvero fino al mese di marzo inoltrato. I cali delle scorte riguarderanno la RTX 4090, la RTX 4080 e la RTX 4070 Ti. Non è chiaro perché NVIDIA si aspetti un calo delle scorte, anche se il portale WCCFTech spiega che è possibile che esso dipenda dalle festività del Capodanno Cinese, che quest'anno si sono tenute a fine gennaio.

Secondo altre fonti, invece, il calo delle scorte dipenderebbe da una riconfigurazione delle linee produttive, che si starebbero spostando verso le GPU di fascia media e medio-alta, come la RTX 4070 Ti (che sarebbe già un successo tra gli utenti), la RTX 4070, la RTX 4060 Ti e la RTX 4060, anche in vista del loro lancio, che dovrebbe essere fissato per le prossime settimane.

Crolla la produzione della GeForce RTX 4080, sintomo di uno scarso successo commerciale per la GPU NVIDIA, testimoniato per la verità anche dai cali di prezzo delle scorse settimane della componente in tutto il mondo. Per "spingere" le vendite della scheda video, però, pare che NVIDIA abbia un piano ben preciso.

Il Team Verde, infatti, starebbe valutando un price drop per la RTX 4080, che dovrebbe scendere ad un MSRP compreso tra i 1.000 e i 1.100 Dollari nelle prossime settimane. L'obiettivo di NVIDIA, in questo caso, sarebbe quello di rendere la scheda competitiva con la Radeon RX 7900XTX di AMD, che al momento ha un MSRP attorno ai 1.000 Dollari ma che vanta delle performance leggermente superiori alla RTX 4080.