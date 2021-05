NVIDIA, cambio di piani sul lancio della RTX 3080 Ti: ecco quando arriverà

In seguito alla pubblicazione dei primi prezzi delle versioni custom della 3080 Ti accompagnati da date di lancio a dir poco fuorvianti, nuove indiscrezioni parlano di un ulteriore posticipo.

Inizialmente attesa con un evento di presentazione previsto per il 18 maggio, la RTX 3080 Ti sarebbe dovuta poi sbarcare sul mercato il 26 dello stesso mese. Secondo quanto riportato dalla fonte però, sembra che l'evento di presentazione sarà spostato al 31 maggio per dare spazio sia alla 3080 Ti che alla RTX 3070 Ti.

Questo cambio di programma ha inevitabilmente fatto slittare anche l'arrivo sugli scaffali. Pur non avendo ancora conferme su questo aspetto, la fonte suggerisce una data di fine embargo per le recensioni del 2 giugno per la RTX 3080 Ti e del 9 giugno per la sorella minore.

Le due nuove Ti saranno presumibilmente anche le prime GPU NVIDIA ad arrivare ufficialmente sul mercato in versione LHR con processore grafico GA10X-XX2, mentre ricordiamo che per il resto della lineup il colosso statunitense avrebbe deciso di non attuare alcuna distinzione con le versioni attualmente in commercio. Questa operazione dovrebbe garantire un certo grado d'incognita all'acquirente e dissuadere i miner.

In particolare, le nuove schede video Ampere ad hashrate limitato presenteranno delle varianti delle attuali GPU in commercio e anche il loro codice identificativo sarà differente.