NVIDIA entusiasta delle CPU ARM, ma guarda anche a RISC-V e x86

Solo un paio di settimane fa è saltato l'acquisto di ARM da parte di NVIDIA, le cui ripercussioni sugli affari del Team Verde potrebbero essere gravi e durature. Oggi, però, il CEO di NVIDIA Jensen Huang si è sbottonato sul futuro dell'azienda dopo la mancata acquisizione di ARM.

Già pochi giorni fa, lo stesso Jensen Huang aveva spiegato che NVIDIA continuerà a produrre chip ARM-based su licenza almeno per altri vent'anni e che supporterà tutti gli sforzi industriali di ARM nonostante la mancata acquisizione. Pare dunque che il mancato acquisto di ARM da parte di NVIDIA, legato perlopiù ai timori degli organi di regolazione internazionale sulle tendenze monopolistiche di un conglomerato tra le due aziende, danneggerà perlopiù ARM, il cui destino si è fatto incerto dopo il mancato ingresso nel Team Verde.

Intanto, Huang ha confermato di aver rinnovato le licenze ventennali concesse da ARM per i chip di CPU, GPU e DPU. Inoltre, il CEO di NVIDIA ha spiegato che l'azienda non cambierà strategia dopo il fallimento dell'acquisizione di ARM perché "non abbiamo mai portato a termine la fusione con ARM. Per questo, non abbiamo mai parlato di alcuna strategia che riguardasse tale fusione o il periodo successivo. Per questo, la nostra strategia di business rimane sempre la stessa".

Più nello specifico, il CEO di NVIDIA ha spiegato che "lavoriamo all'accelerated computing con ogni CPU che abbiamo: lo facciamo con le CPU x86 e lo facciamo con le CPU ARM. Abbiamo un sacco di CPU ARM e di SoC in sviluppo, e ne siamo entusiasti. Continueremo a a trarre vantaggio [dalla collaborazione con ARM] in tutti i mercati, e questo è ciò che posso dire: continueremo a costruire CPU, GPU e DPU.

Ora che l'acquisto di ARM è saltato, però, a NVIDIA si apre la possibilità di utilizzare l'architettura RISC-V, finora rimasta marginale nei piani dell'azienda: in un'intervista a VentureBeat, infatti, Huang ha detto che "utilizziamo già RISC-V, siamo utenti di RISC-V nelle nostre GPU. Lo usiamo in diverse aree, per esempio nei system controller, mentre nelle GPU Bluefield c'è un acceleration engine, un engine programmabile. Utilizziamo RISC-V dove ha senso farlo. Utilizziamo ARM quando ha senso. Utilizziamo x86 quando ha senso".