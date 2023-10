NVIDIA cancella l'AI Summit di Tel Aviv: il messaggio della compagnia

L'improvviso e assurdo attacco sferrato entro i confini israeliani con numerose vittime anche tra i civili, ha portato NVIDIA non solo a esprimere il suo cordoglio nei confronti delle vittime, ma anche ad annullare un importante evento che si sarebbe dovuto tenere nel Paese.

L'appuntamento con l'NVIDIA AI Summit, fissato per il 15 e 16 ottobre 2023, in cui avrebbe dovuto presenziare anche Jensen Huang in persona, non si terrà. Di seguito la nota della compagnia:

"Ci auguriamo che questo messaggio ti trovi sano e salvo. Siamo spiacenti di informarvi che, a causa dell'attuale situazione in Israele, abbiamo deciso di annullare l'AI Summit previsto per il 15 e 16 ottobre.

I nostri cuori sono rivolti a coloro che sono stati colpiti da questa situazione. La sicurezza e il benessere dei partecipanti sono la nostra massima priorità e riteniamo che questa sia la migliore linea d'azione per garantire la sicurezza di tutti.

Se hai organizzato viaggi o alloggi, ti consigliamo di contattare i tuoi fornitori per informarti sulle loro politiche. Apprezziamo la tua comprensione e il tuo supporto durante questo periodo difficile".

L'appuntamento israeliano avrebbe dovuto ospitare migliaia di persone, stimate in più di 2.500 tra sviluppatori, dirigenti e ricercatori. La scelta di Israele era tutt'altro che casuale, in virtù della sua forte spinta propulsiva in termini di startup e innovazione.