NVIDIA Canvas, il software basato sull'IA che rende fotorealistici i Doodle, è gratis!

In un momento particolarmente movimentato, in cui le GPU NVIDIA iniziano a scendere di prezzo, torniamo sul fronte software del team verde, che tanto ha fatto parlare di sé negli ultimi anni grazie ai prodigi ottenuti con l'IA e le reti neurali.

L'ultima bellissima iniziativa di NVIDIA riguarda infatti il rilascio del tool Canvas, uno strumento in grado di trasformare semplici colpi di pennello in eccezionali opere di fotorealismo grazie proprio all'IA.

NVIDIA Canvas permette di scegliere diversi temi per lo sfondo, che diventeranno poi il nostro paesaggio, a partire da semplici forme a schermo. In questa maniera vedremo trasformati i nostri schizzi in montagne, nuvole, oceani o spiagge.

Gli elementi fra cui è possibile scegliere sono 15, mentre gli ambienti a disposizione sono ben 9. Il risultato finale potrà poi essere importato in altre suite professionali e non, per i tocchi finali. In particolare, su Photoshop sarà addirittura possibile gestire i vari elementi come livelli separati, per aiutare l'utente a spostarli o ridimensionarli.

Canvas è disponibile in download gratuito e in fase Beta del suo sviluppo. Può essere scaricato dal sito ufficiale, il cui link sarà disponibile alla fonte. Per quanto riguarda la compatibilità, è sufficiente 1,1GB di spazio su disco, mentre sarà essenziale fare affidamento su GPU RTX, sia consumer o professionali, dunque GeForce, Titan o Quadro, con sistema operativo Windows 10 e driver Game Ready aggiornati almeno alla versione 460,89.



Per saperne un po' di più sull'eccezionale lavoro svolto da NVIDIA con l'intelligenza artificiale, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nostro speciale sulla storia ed evoluzione del DLSS.