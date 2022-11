NVIDIA e i cavi 12VHPWR, tra errori dell'utente e dubbi sulla garanzia

Si è detto tutto e il contrario di tutto sulla questione dei cavi 12VHPWR delle RTX 4090. Si è pensato a problemi alle saldature e di più semplici errori dell'utenza, al punto da portare alla conclusione che probabilmente neanche NVIDIA sappia perché si sciolgono i cavi.

Il produttore americano sta effettivamente investigando su questa preoccupante situazione, ma va detto che a livello statistico il problema dei cavi sta facendo più rumore che numeri, con cifre record in termini di spedizioni per la nuova flagship e un numero esponenzialmente più basso di segnalazioni. In effetti, sono già state spedite oltre 100.000 RTX 4090, a fronte di una cifra vicina a un centinaio di episodi di scioglimento.

Proprio per questo motivo, al di là della questione aperta dal sempre puntuale Igor Wallossek su uno dei produttori partner di NVIDIA che sarebbe in qualche modo "colpevole" di una minor qualità dei cavi, il maggior imputato di questa situazione parrebbe essere un cable management non adeguato alle necessità del nuovo connettore, non più fragile ma diverso dai predecessori.

Soprattutto con gli adattatori, infatti, un'elevata curvatura dei cavi potrebbe portare a un insulto dapprima meccanico e poi al difetto termico. Inoltre, come evidenziato dal buon Steve Burke di GamersNexus, oltre a un'angolatura troppo stretta, anche l'inserimento parziale sarebbe tra i principali imputati. Per quanto possa sembrare banale, infatti, nei test condotti nei laboratori di GN si è riusciti a ricreare le condizioni per lo scioglimento proprio grazie a un cavo non inserito fino in fondo.

Infine, c'è la questione garanzia lanciata da Tom's e poi ripresa da Jayztwocents, secondo cui l'utilizzo di cavi di terze parti potrebbe portare a invalidare il supporto post-vendita. Questo è stato poi smentito categoricamente da produttori terzi come Cablemod, che hanno in realtà lavorato con NVIDIA per produrre cavi e adattatori custom pienamente supportati dalle nuove GPU.