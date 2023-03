Basterà una RTX 4090 per giocare a Cyberpunk col Path Tracing?

Sono passate meno di due settimane da quando Cyberpunk è stato verificato su Steam Deck, ma il titolo di CD Projeckt continua ad avere i riflettori puntati in vista del suo prossimo aggiornamento. Per l'occasione, la software house polacca si presenterà alla GDC fianco a fianco con NVIDIA.

Durante l'evento, il team verde e CD Projekt si focalizzeranno in particolare sulle novità che verranno implementate nel gioco, tra cui il Path Tracing, che simula il modo in cui i raggi di luce rimbalzano intorno a una scena in maniera più avanzata rispetto al Ray Tracing a cui siamo abituati, con un maggior numero di rimbalzi ed effetti più realistici, a un costo però di gran lunga superiore in termini di requisiti tecnici.

I giochi che utilizzano questa tecnica sono ancora pochi, tra cui il recente Portal With RTX, quindi è comprensibile l'intenzione di NVIDIA di parlarne in compagnia di un grande rappresentante del settore videoludico. Cyberpunk, dopo l'aggiornamento, avrà un'impostazione dedicata per l'attivazione del Path Tracing attraverso la modalità "RT:Overdrive".

La presentazione dovrebbe avvenire a porte chiuse davanti a un pubblico composto quasi esclusivamente da sviluppatori del settore videoludico, per un dibattito che sarà probabilmente incentrato sulle modalità ottimali per implementare il Path Tracing nel prossimo futuro.

Non ci resta altro che aspettare l'arrivo della conferenza per saperne di più e magari, nel frattempo, dare un'occhiata alle nomination dei migliori giochi GDC Awards votati dagli sviluppatori per il 23 marzo.