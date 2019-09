NVIDIA ce l'ha fatta: il green screen non serve più, si può simulare via software

Fino a dove si può spingere la tecnologia delle schede video NVIDIA RTX? Ebbene, a quanto pare molto più in là di quanto alcuni possano immaginare. Infatti, la società californiana è riuscita ad utilizzare la "potenza bruta" delle sue GPU per simulare un green screen via software, senza che l'utente debba disporne fisicamente.

In particolare, NVIDIA ha recentemente annunciato i nuovi SDK dell'RTX Broadcast Engine, che includono appunto la funzionalità chiamata "RTX Greenscreen". Quest'ultima è in grado di rimuovere in tempo reale via software l'immagine di sfondo di un flusso video, dando quindi all'utente i benefici solitamente apportati dall'utilizzo di un green screen fisico. In passato ci sono già stati altri software che hanno tentato di effettuare quest'operazione, ma spesso erano pieni di problemi e artefatti visivi. NVIDIA, invece, ha dichiarato di essere riuscita a mettere in piedi un sistema in grado di sostituire totalmente il green screen fisico.

Com'è possibile? Ebbene, l'azienda californiana ha spiegato che il software sfrutta i Tensor Core implementati dalle schede video RTX, utilizzando l'intelligenza artificiale per ottenere un risultato finale di qualità. Oltre alla funzionalità "green screen", all'interno degli SDK ci sono anche riferimenti ad altre novità, come "RTX AR", in grado di rilevare i volti e di gestirne le "statistiche", e i filtri di stile RTX.

NVIDIA ha inoltre annunciato di aver lavorato a stretto contatto con OBS per integrare la funzionalità "RTX Greenscreen" direttamente in quest'ultimo. L'annuncio arriverà durante il prossimo TwitchCon. Nel frattempo, nel video presente qui sopra potete dare un'occhiata ravvicinata alle novità. Al momento, la funzionalità è stata rilasciata in Early Access per alcuni utenti selezionati, mentre non si sa ancora nulla in merito alle tempistiche di rilascio definitivo. Per maggiori dettagli, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di NVIDIA.