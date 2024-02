NVIDIA, il CEO Jensen Huang critica OpenAI: chiede troppi finanziamenti per i suoi chip

È notizia delle scorse ore che Sam Altman è alla ricerca di 7 trilioni di Dollari per un progetto legato ai chip per l'Intelligenza Artificiale. Eppure, secondo il CEO di NVIDIA - che di chip per l'IA se ne intende - la richieste di Sam Altman sono eccessive: il settore dell'Intelligenza Artificiale non ha bisogno di cifre così grandi.

Secondo diverse fonti stampa, Sam Altman vorrebbe costruire un "Impero dei chip per l'IA", facendo transitare OpenAI da uno sviluppo prettamente legato al software ad uno che comprenda anche l'hardware per l'Intelligenza Artificiale. Nello specifico, OpenAI dovrebbe competere con NVIDIA, Intel e AMD (quest'ultima peraltro in coppia con Microsoft, la più grande finanziatrice della stessa OpenAI) in un settore che si sta facendo sempre più concorrenziale.

Dunque, Altman vorrebbe raccogliere finanziamenti per 5-7 trilioni di Dollari (cioè per una cifra compresa tra i 5.000 e i 7.000 miliardi di Dollari) per costruire una serie di nuove Fab pensate per i chip per l'IA. La richiesta del CEO di OpenAI è però estrema, per certi versi persino impossibile da esaudire: al momento, infatti, l'intero settore IA vale un trilione di Dollari.

Proprio per questo, il CEO di NVIDIA Jensen Huang è scettico nei confronti della richiesta del Numero Uno di Open AI. Secondo Huang, infatti, un investimento di dimensioni così grandi non sarebbe affatto necessario per costruire una catena produttiva alternativa alle GPU attualmente in commercio. Ovviamente, le dichiarazioni del CEO del Team Verde vanno prese con le pinze, dal momento che NVIDIA domina il settore dell'IA e ha tutto l'interesse perché OpenAI non vi faccia il suo ingresso.

Al World Government Summit, dunque, Jensen Huang ha dichiarato che "se pensi che i computer non diventeranno più veloci con il tempo, potresti arrivare alla conclusione che ci servano 14 pianeti e tre galassie e quattro Soli per far funzionare tutto", spiegando che non sarà tanto la quantità di chip prodotti, ma il tasso di innovazione nello sviluppo delle GPU per l'IA, a trascinare la potenza di calcolo delle Intelligenze Artificiali verso vette mai viste. In un contesto simile, investimenti come quelli richiesti da Sam Altman sarebbero semplicemente enormi, perché metterebbero da parte l'innovazione per focalizzarsi semplicemente sulla produzione in massa di chip.

In effetti, Huang ha concluso il suo ragionamento dicendo che "dobbiamo ricordare che le performance dell'architettura miglioreranno nel tempo, perciò non puoi pensare semplicemente di comprare più computer. Devi anche ipotizzare che i computer diventeranno più veloci, e quindi il numero complessivo di calcolatori di cui avrai bisogno non sarà così alto".