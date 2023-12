NVIDIA, il CEO Jensen Huang è uno di noi: pizzicato a fare street food e a un LAN Party!

Il CEO di NVIDIA Jensen Huang è una rockstar nel mondo dell'hi-tech, ormai. Quello di Huang è diventato un volto noto ai più non tanto per le incredibili performance di mercato di NVIDIA, ma per le sue abitudini da persona comune, come cantare al karaoke o bazzicare per i mercati all'aperto alla ricerca di qualche prelibatezza da street food.

A quanto pare, durante un viaggio in Vietnam, Jensen Huang è stato ancora "pizzicato" in un estratto di vita quotidiana, che lo ha visto innanzitutto girovagare per le bancarelle di un mercato di strada e assaggiare alcuni cibi locali, e poi visitare un LAN Party che si teneva nella capitale Hanoi, contribuendo - a detta di Tom's Hardware - ai premi in palio per i vincitori.

Alcune foto di Jensen Huang sono infatti comparse sul profilo Facebook di Hoang Anh Tuan, console generale del Vietnam negli Stati Uniti, e mostrano il CEO di NVIDIA che si delizia con del cibo di strada ad Hanoi a poche ore da una serie di meeting di enorme importanza con alcune Big Tech del Paese asiatico. Strano che Huang non abbiamo scelto un ristorante stellato, direte voi. Ma vi sbagliereste: il CEO di NVIDIA era già stato beccato a fare street food a maggio, nel centro di Taipei, mentre la sua azienda superava il triliardo di Dollari di valore.

Stando ad un report di VNExpress, che ha avuto modo di parlare con Hoang Anh Tuan della visita di Jensen Huang, il Numero Uno del Team Verde "è un tipo a cui piace saltare le cene di lusso negli hotel e nei ristoranti raffinati. Jensen sceglie lo street food perché ama i gusti forti e le esperienze che si sanno far ricordare, che non si possono vivere altrove".

Dopo la sua cena frugale, Huang si è recato alla Vikings eSports Arena di Hanoi, dove ha tenuto un discorso durante un "piccolo LAN party". La testimonianza di un utente su Reddit ha descritto il CEO della compagnia di Santa Clara come "un uomo divertente e socievole".