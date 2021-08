NVIDIA, il CEO Jensen Huang ha ricevuto il premio Robert N. Noyce

Prestigioso riconoscimento per l'amministratore delegato e fondatore di NVIDIA, Jensen Huang, il quale è stato premiato dalla Semiconductor Industry Association con il premio Robert N. Noyce. Attraverso questo premio, la SIA ha riconosciuto a Huang il contributo che ha dato all'industria dei semiconduttori ed a quella dei computer.

"La straordinaria visione e l'instancabile impegno di Jensen Huang hanno notevolmente rafforzato il nostro settore, rivoluzionato l'informatica e l'intelligenza artificiale avanzata", ha affermato John Neuffer, presidente e CEO di SIA. "Il lavoro di Jensen è al centro di innumerevoli innovazioni - dai giochi all'informatica scientifica, passando per le auto a guida autonoma - e continua a far progredire le tecnologie che trasformeranno il nostro settore e il mondo. Siamo lieti di riconoscere a Jensen il Robert N. Noyce Award 2021 per i suoi numerosi successi nel progresso della tecnologia dei semiconduttori" ha concluso.

Ovviamente soddisfatto per il premio Jensen Huang, che è il trentunesimo dirigente del settore a riceverlo dopo quattro esponenti di Intel, tre di IBM e Texas Instruments e due di AMD, Applied Materialse Maicron.

"È una gioia ed un privilegio essere cresciuto con le industrie dei semiconduttori e dei computer, che hanno un impatto profondo sul mondo", ha affermato Huang. "Mentre entriamo nell'era dell'intelligenza artificiale, della robotica, della biologia digitale e del metaverso, assisteremo a progressi tecnologici super-esponenziali. Non c'è mai stato un momento più emozionante o importante per essere nell'industria dei semiconduttori e dei computer".

Proprio qualche giorno fa, NVIDIA ha presentato la nuova RTX A2000, la più potente GPU professionale a basso profilo.