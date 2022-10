NVIDIA, il CEO Jensen Huang vola da TSMC: GPU a 3 nm in arrivo?

Dopo aver scoperto che NVIDIA e TSMC hanno aumentato la produzione di GPU per far fronte alle richieste del mercato cinese, oggi arriva un'altra importantissima notizia per l'azienda di Santa Clara e quella di Taipei. Nelle scorse ore, infatti, pare che il CEO di NVIDIA Jensen Huang sia volato a Taiwan per incontrare i vertici di TSMC.

Diversi i dossier sul tavolo dell'incontro tra le due aziende. Il primo, probabilmente, è quello dell'adozione dei chip a 3 nm da parte di NVIDIA, che a questo punto potrebbe avvenire già con la prossima generazione di schede video della compagnia, le RTX di serie 50. I primi chip a 3 nm di TSMC, d'altro canto, dovrebbero trovare spazio già sugli iPhone 15 e sui Macbook con chip M3, entrambi in uscita tra fine 2023 e inizio 2024. Se consideriamo che le RTX 50 usciranno a fine 2024, appare decisamente probabile che per allora il Team Verde avrà una scorta sufficiente di chip a 3 nm per i suoi prodotti.

Inoltre, stando a quanto riporta il portale taiwanese MyDrivers, il "tour" asiatico di Huang passerà anche per le sedi dei principali AIB partner di NVIDIA, con lo scopo di rassicurarli circa due problemi particolarmente sentiti nel mondo delle GPU. Il primo è l'enorme invenduto di schede grafiche NVIDIA che si è accumulato durante l'estate, e che ha causato perdite ingenti per i partner.

Huang, tuttavia, ha assicurato che le vendite di queste schede starebbero procedendo tutto sommato velocemente, e che presto le scorte di modelli invenduti caleranno. Le GPU più interessate dal problema dovrebbero essere le RTX 3070, 3060 Ti e 3060, le meno care del Team Verde e per questo anche quelle prodotte in numeri più massicci. In effetti, anche l'imminente uscita della GeForce RTX 3060 TI GDDR6X potrebbe migliorare la situazione sotto questo punto di vista.

Infine, ultima questione che Huang si troverà ad affrontare insieme ai partner sarà quella relativa al burrascoso lancio delle RTX 40, che è passato prima per la cancellazione della RTX 4080 12 GB dopo il suo annuncio ufficiale e a causa delle enormi critiche dei fan, e poi per la riduzione della produzione della RTX 4090, che sembra dimostrare una domanda inferiore alle aspettative di NVIDIA e dei suoi partner.