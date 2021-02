NVIDIA, il cerchio si chiude: ecco le specifice della CMP 90HX per mining

Dopo aver appreso le specifiche delle GPU entry level 30HX e 40HX che, a quanto pare, non avranno architettura Ampere bensì Turing, torniamo sull'argomento perchè sono apparse le prime informazioni anche su quella che sarà la fascia alta della proposta CMP di NVIDIA dedicata al mining.

Basata sulla PCB PG132, stessa board presente sulla NVIDIA GeForce RTX 3080, l'unica scheda CMP ad adottare architettura Ampere sarà la CMP 90HX. Questa scheda video avrà una GPU GA102-100 con 10 GB di memoria video e un consumo massimo di 320W.

Tutto questo mentre le altre GPU CMP 30HX, 40HX e 50HX saranno basate su un nodo a 12 nm su architettura Turing. La 50HX avrà una GPU TU102-100 e userà una board PG150 simile a quanto già visto sulla RTX 2080Ti.

Le prime due schede hanno già ricevuto conferma attraverso gli ultimi aggiornamenti driver di NVIDIA, mentre per la 50HX e la 90HX si vocifera che ci sarà da attendere almeno il Q2 del 2021.

Come sostiene la fonte, le schede NVIDIA dedicate al mining non offriranno le stesse specifiche delle controparti per il gaming ma, come precedentemente accennato, saranno probabilmente delle schede inadatte a ricevere la certificazione GeForce e quindi brandizzate di conseguenza. Avranno quindi elementi non funzionali, come ad esempio i Tensor Core, e adotteranno soluzioni di dissipazione più economiche, oltre a non presentare uscite video. Il loro riutilizzo in altri ambiti sarà quindi impossibile.

Nel frattempo su YouTube è apparso un video che mette a confronto una 2080 Ti appena scartata con le sue prestazioni dopo 18 mesi di mining.