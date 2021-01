NVIDIA CES, quattro annunci in un teaser: nuovi giochi RTX DLSS?

Stiamo ormai per entrare nel vivo dell'edizione 2021 del CES (Consumer Electronics Show), che inizierà ufficialmente domani 11 gennaio. Quest'anno la kermesse si terrà in modo totalmente digitale a causa della pandemia, ma le aziende tech sono pronte a svelare i loro nuovi prodotti. Tra queste c'è NVIDIA, che terrà l'evento "Game On".

Quest'ultimo prenderà il via il 12 gennaio 2021 alle ore 18:00 italiane, come potete vedere sul sito ufficiale di NVIDIA. In ogni caso, stando anche a quanto riportato da Wccftech e Videocardz, l'azienda ha recentemente pubblicato mediante il suo profilo Twitter ufficiale un video teaser relativo alla presentazione.

Nel video, dalla durata di appena nove secondi, si vedono scorrere rapidamente a schermo delle immagini, che sembrano anticipare quanto verrà svelato durante l'evento. In particolare, la società sembra avere a disposizione quattro annunci. Abbiamo raccolto in calce alla notizia i fermo immagine "incriminati": il primo mostra un portatile, quindi si fa probabilmente riferimento all'arrivo delle tanto vociferate schede video GeForce RTX 30 Mobility. Difficile dire se arriveranno anche annunci relativi al mondo desktop, ma alcuni rumor affermano che potrebbe essere svelata, tra le altre, anche la GPU GeForce RTX 3060 12 GB. Questo spiegherebbe la seconda immagine del teaser.

La terza immagine è un po' più complessa da interpretare. Tuttavia, potrebbe trattarsi di una sorta di "risposta" da parte di NVIDIA alla tecnologia SAM (Smart Access Memory) di AMD. Contate che in questo caso la tecnologia potrebbe arrivare per quel che concerne i portatili. Infine, la quarta immagine è relativa al videogioco "Outriders" sviluppato da People Can Fly. Ricordiamo che il titolo è stato recentemente rinviato. Originariamente il gioco doveva uscire il 2 febbraio 2021, mentre ora la data è fissata al 1 aprile 2021. Tuttavia, il 25 febbraio verrà rilasciata una demo gratuita. NVIDIA ha intenzione di annunciare il supporto da parte di "Outriders" e altri giochi a RTX/DLSS durante l'evento? Staremo a vedere.