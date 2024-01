NVIDIA chiarisce quali dati utilizza per addestrare l'IA Ace

Dopo lo scontro tra OpenAI ed il New York Times per l’utilizzo degli articoli per addestrare l’IA, NVIDIA ha chiarito quali dati utilizza per addestrare il suo microservizio d’intelligenza artificiale Ace, che è stato al centro anche della conferenza tenuta dal produttore al CES.

L’azienda ha confermato che i suoi strumenti d’IA sono “commercialmente sicuri” in quanto addestrati solo su dati di cui ha i diritti d’utilizzo.

Dopo alcune risposte ambigue a DigitalTrends, NVIDIA ha chiarito la propria posizione con una breve nota in cui spiega che “i microservizi NVIDIA ACE, Audio-2-Face e Riva Automatic Speech Recognition, sono commercialmente sicuri, addestrati su dati concessi in licenza da partner fidati e set di dati open source con licenza commerciale”. Nella mail, NVIDIA spiega anche che “similmente alla maggior parte del lavoro nel settore della recitazione vocale e del motion capture, NVIDIA paga interamente in anticipo per l'uso continuo di dati vocali e mocap”.

NVIDIA ha anche successivamente chiarito che Ace è addestrato esclusivamente sui dati di cui possiede o ha i diritti.

A ridosso del CES, NVIDIA ha anche lanciato la RTX 5880 Ada, una scheda video specificamente progettata per l’intelligenza artificiale e pesata per aggirare le sanzioni imposte dal Governo Americano nei confronti della Cina.