NVIDIA chiuderà tutte le attività in Russia entro fine 2022, arriva la conferma

Continua ad allungarsi la lista di colossi della tecnologia che abbandonano il mercato russo: dopo l’addio di IBM alla Russia con il licenziamento di circa 1.000 persone, anche NVIDIA si prepara ad abbandonare la Russia entro fine 2022 chiudendo tutte le sue attività commerciali e amministrative.

Secondo un recente report pubblicato dal media outlet nazionale RT e anche da Forbes e Reuters, NVIDIA ha comunicato ai dipendenti la decisione definitiva ai circa 240 dipendenti lo scorso 30 settembre. A questi, stando alla fonte, verrà concessa la possibilità di “imbarcarsi su aerei charter per trasferirsi in uffici in altri paesi”, ma lo schema di ricollocazione non è noto.

La chiusura degli uffici arriva a causa della “incapacità di garantire un lavoro efficace da parte dei suoi dipendenti” dopo lo scoppio del conflitto tra Mosca e Kiev alla fine di febbraio. Per essere chiari, il colosso verde di Jensen Huang ha già vietato la vendita delle sue GPU in Russia e interrotto le esportazioni nel paese in occasione delle sanzioni applicate del governo statunitense e dal resto dell’Occidente.

All’agenzia di stampa Reuters, NVIDIA ha dichiarato quanto segue: “Dopo aver precedentemente sospeso le spedizioni nel Paese, abbiamo continuato a mantenere il nostro ufficio per supportare i nostri dipendenti e le loro famiglie. Con i recenti sviluppi, non possiamo più operare in Russia in maniera efficace”.

A metà settembre, peraltro, anche Sony ha detto addio alla Russia in ogni settore da essa coperto.