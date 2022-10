NVIDIA, clamoroso: non verrà lanciata la RTX 4080 da 12GB

Vi ricordate dell'annuncio delle NVIDIA RTX 4090 e RTX 4080 di settembre 2022? Bene, dimenticatevi della RTX 4080 da 12GB. Sì, avete capito bene ed è tutto ufficiale.

Nella giornata del 14 ottobre 2022 è infatti stato reso noto, mediante il portale ufficiale di NVIDIA, che a novembre 2022 non arriverà alcuna scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080 da 12GB (la GPU che avrebbe dovuto avere un prezzo a partire da 1.109 euro). Infatti, l'unica versione disponibile sarà quella da 16GB.

L'annuncio da parte dell'azienda, che ha per certi versi del clamoroso, è avvenuto in modo molto rapido. Per intenderci, sul sito Web di NVIDIA si legge solamente che "la RTX 4080 da 12GB è una fantastica scheda video, ma non ha il nome corretto. Avere due GPU con la designazione 4080 crea confusione.

Quindi, stiamo premendo il pulsante "unlaunch" per la RTX 4080 12GB. La RTX 4080 da 16GB è fantastica e pronta a deliziare i giocatori di tutto il mondo il 16 novembre". Come fatto notare anche da The Verge, l'annuncio arriva in seguito alle critiche dell'ultimo periodo legate alla denominazione e ai prezzi. NVIDIA ha dunque deciso di ammettere la confusione generata dai nomi, nonché di sospendere il lancio del modello da 12GB.