NVIDIA, anche la CMA inglese preoccupata per l'acquisizione di ARM

Già al centro di un'indagine dell'Unione Europea, lo storico accordo per l'acquisizione di ARM da parte di NVIDIA ha destato preoccupazione sia nell'industria che in alcuni organismi statali di diversi Paesi europei e non.

Nel Regno Unito, dove l'opposizione da parte dei sindacati è stata quanto mai precoce, anche la CMA ha espresso la propria perplessità in merito alla faccenda.

L'Autorità garante per la Concorrenza e il Libero Mercato inglese ha infatti di recente ammesso che "se l'accordo dovesse andare avanti, la CMA è preoccupata che l'azienda risultante dalla fusione possa avere la capacità e la volontà di danneggiare la competitività dei rivali di NVIDIA limitando l'accesso alla proprietà intellettuale di ARM. L'IP di ARM è utilizzata da aziende che producono chip, semiconduttori e prodotti correlati, in concorrenza con NVIDIA". Dunque le preoccupazioni sono dovute alla possibilità che NVIDIA possa agire da player dominante e negare l'utilizzo delle proprietà intellettuali acquisite agli altri produttori.



Le innovazioni di ARM sono infatti utilizzate in tutto il mondo per la produzione di chip e SoC integrati in una moltitudine di dispositivi differenti, dal settore automotive agli smartphone che utilizziamo tutti i giorni. La CMA ha ribadito oltretutto che il gigante che si andrebbe a formare in seguito alla fusione potrebbe in qualche modo avere la spinta e l'interesse a "soffocare l'innovazione in una serie di mercati, inclusi data center, gaming, Internet of Things e auto a guida autonoma".

L'accordo per l'acquisizione dell'azienda madre dell'architettura ibrida big.LITTLE è stata formalizzata per 40 miliardi di dollari già lo scorso settembre.