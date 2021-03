NVIDIA CMP 220HX, ecco la GPU A100 da mining e le sue performance da record

Dopo le prime anticipazioni sulla possibile integrazione della GPU NVIDIA A100 nella gamma NVIDIA CMP dedicata al mining, andiamo alla scoperta di nuovi interessanti dettagli sulla nuova scheda e sulle sue performance uniche al mondo.

Solo qualche giorno fa avevamo infatti accennato alla possibilità che NVIDIA potesse inserire questa GPU professionale nella famiglia CMP, alzando ulteriormente il livello già elevatissimo introdotto dalla RTX 3090 in questo panorama, ma non era ancora possibile quantificarne la potenza reale.

Nuovi rumor però hanno tolto il velo anche da questo dettaglio, chiarendo innanzitutto che la nuova scheda potrebbe avere già un nome, NVIDIA CMP 220HX, e che con i suoi "appena" 3000 dollari - prezzo indicativo al netto di tassazioni locali e tariffe di importazione - potrebbe sconvolgere letteralmente il mondo del mining ma anche il mercato consumer.

Le prestazioni, pur trattandosi di informazioni puramente speculative, si attesterebbero intorno ai 210 MH/s, quasi il triplo di quella che fino a ieri era considerata la top di gamma della famiglia CMP, la 90X, e i suoi 86 MH/s.

Cifre astronomiche soprattutto in relazione a un prezzo decisamente contenuto, che la porterebbero a diventare oggetto del desiderio per alcuni, ma anche un discreto investimento a medio termine.

Pur non avendo dettagli in proposito, la sua controparte professionale ha un TDP dichiarato di 250W e anche questo sarebbe un punto a suo favore, qualora venisse confermato.

Ma passiamo ai numeri. Attualmente, al netto della corrente elettrica, calcolata per assurdo su 320W e cioè il consumo della CMP 90HX, questa scheda da sola in Italia consentirebbe di guadagnare una cifra vicina ai 500 Euro mensili, per un rientro della spesa in appena sei mesi, senza considerare le oscillazioni nella quotazione di Ethereum.



Ricordiamo che la linea NVIDIA CMP è stata introdotta insieme all'algoritmo anti-mining per riuscire a bilanciare la domanda e cercare di porre un rimedio allo shortage globale tramite la settorializzazione di schede video al dettaglio.