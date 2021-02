NVIDIA CMP 30HX e 40HX, niente architettura Ampere per le GPU da mining

Approdata sul mercato da pochissime ore, la GeForce RTX 3060 è finalmente realtà e con essa anche la prima vera controffensiva di NVIDIA nei confronti della carenza dovuta al mining.

Su questo fronte infatti, la grande novità della RTX 3060 riguarda proprio l'introduzione di un algoritmo anti-mining che di fatto dimezza l'hashrate nella blockchain di ETH.

A questo proposito la stessa NVIDIA ha adottato una politica propositiva, con l'introduzione di una nuova gamma di GPU destinate al mining. Le schede della linea CMP 30HX e 40HX saranno infatti dedicate esclusivamente a questo settore.

Sebbene le prime voci parlassero di architettura Ampere come le cugine RTX Serie 3000, facendo storcere il naso a chi sosteneva che avrebbero tolto materiale prezioso alle linee di produzione più colpite dalla carenza del mercato, stando a quanto emerso da alcune linee di codice trovate all'interno dei nuovi driver NVIDIA, la situazione sarbbe decisamente diversa.

I nuovi driver hanno infatti confermato quanto si sospettava già da tempo, soprattutto per via delle specifiche rilasciate da NVIDIA stessa. Le nuove CMP 30HX e 40HX adotteranno l'architettura Turing della generazione appena trascorsa. In particolare, la CMP 30HX dovrebbe utilizzare la GPU TU116 custom, adottata dalla GeForce GTX 1650 Super e dalla GTX 1660, con un hashrate che presumibilmente si attesterà intorno ai 30MH/s per un consumo di circa 85-90W.

La sorella maggiore CMP 40HX invece dovrebbe essere basata sul chip grafico TU106, corrispondente alla RTX 2060 e dalla variante Super, con un hashrate intorno ai 40-42MH/s per 125W di picco.

Sebbene si tratti di vecchi chip, forse addirittura di tipo binned che non hanno passato la fase di verifica per diventare GeForce, i quali non dovrebbero influire sulle capacità di produzione delle Serie 3000, resta un ultimo nodo da chiarire, poichè un'altro elemento coinvolto dallo shortage è la memoria VRAM, sulla quale la stessa Samsung non ha nascosto le difficoltà nella produzione di massa.