NVIDIA colpisce ancora: primo drop di Luglio 2022 con RTX 3080 e 3080 Ti

A distanza di meno di un mese dall'ultimo drop a sorpresa di NVIDIA RTX 30, il team verde torna a stupirci sui soliti canali ufficiali con alcune schede video a prezzo di listino. Ecco dove trovarle.

Elencate sul sito ufficiale del brand, le schede video Founders Edition delle RTX Serie 30 di NVIDIA saranno in realtà disponibili presso l'ormai noto distributore LDLC, che negli ultimi mesi ha garantito flussi costanti di schede video del brand sempre assolutamente a prezzo consigliato.

Sulla pagina ufficiale di NVIDIA negli ultimi minuti sono state pubblicate sia la RTX 3080 che la RTX 3080 Ti, con la prima che allo stato attuale risulta già esaurita, mentre la seconda correttamente disponibile nello store del rivenditore a 1.269,00 euro.

Non si esclude, tuttavia, che nel corso della serata dell'8 luglio 2022 possano essere pubblicate le inserzioni di altri modelli, come spesso accade nelle giornate di drop a sorpresa.

Come sempre, in tal caso provvederemo ad aggiornare tempestivamente questa stessa news con i link in calce.