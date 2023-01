NVIDIA, come sarebbero le Founders bianche? Lo svela una mod della RTX 4080

Vi siete mai chiesti come sarebbero le Founders Edition di NVIDIA in versione bianca? Un utente si è avventurato nella personalizzazione della sua nuova RTX 4080 regalandole un look sicuramente unico.

Prima di tutto, dove eravamo rimasti? Negli ultimi giorni è uscito fuori che NVIDIA avrebbe iniziato a cambiare GPU alla RTX 4080 per ridurne i costi di produzione con una variante sostanzialmente identica ma che richiede meno elementi sul PCB. Nel frattempo, i fortunati possessori di questa potente scheda video si stanno sbizzarrendo in tutti i modi possibili, incluse le personalizzazioni estetiche.

Tra tutte, spicca sicuramente il lavoro di TeknoMage13, pubblicato su Reddit, che ha deciso di dare un colpo di bianco alla sua versione FE sulle parti metallizzate, in modo da restituire un binomio bianco-nero sicuramente suggestivo.

Il motivo che l'ha spinto a operare una modifica tanto impattante - quanto funzionalmente inutile, va detto - è nella concordanza di colore con il resto della build, dal momento che è in attesa di una scheda madre NZXT N7 B650E anch'essa in versione total white. A completare la build ci sarà, invece, l'appena presentato Ryzen 7 7800X3D, non appena si affaccerà sugli scaffali di tutto il mondo.

Vale la pena sottolineare che non si tratta assolutamente di uno spettacolo a cui assistiamo tutti i giorni, soprattutto perché si tratta di un processo di modifica altamente invasivo e irreversibile, da fare con piena consapevolezza e sapendo dove si stanno mettendo le mani, soprattutto alla luce del prezzo della scheda video in questione.