NVIDIA come Intel, confermato keynote per il 31 maggio: in arrivo RTX 3070 Ti e 3080 Ti?

Non è solo Intel ad annunciare la partecipazione al Computex 2021 con un keynote dedicato al mondo dei data center. Anche NVIDIA ha confermato nelle ultime ore la presenza allo stesso evento con un suo keynote in data 31 maggio 2021, occasione in cui potrebbe presentare le nuove NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti.

L’evento, annunciato dalla società tramite la sua Newsroom, si chiamerà “The Transformational Power of Accelerated Computing, From Gaming to the Enterprise Data Center” e verrà condotto da Jeff Fisher, Vicepresidente senior di GeForce, e Manuvir Das, capo della divisione Enterprise Computing presso NVIDIA. Il titolo della conferenza lascia pensare che un certo focus verrà rivolto verso entrambi i mondi, sia server che gaming, ma la presenza di Jeff Fisher è quasi una conferma della presentazione delle schede video RTX 3070 Ti e RTX 3080 Ti.

Durante il Computex 2021 dobbiamo dunque aspettarci tantissime novità: Intel dovrebbe essere il brand che aprirà l’evento alle 5 di mattina ore italiane, presentando novità lato cloud, connettività, data center e intelligenza artificiale; NVIDIA si mostrerà esattamente 12 ore dopo, alle 5 di pomeriggio, possibilmente con i suddetti annunci; AMD, infine, terrà il suo keynote alle 5 di mattina del 1° giugno 2021, con ogni probabilità per presentare la nuova generazione di CPU Threadripper e le ultime schede video Radeon RX 6000. Non ci resta quindi che attendere le due fatidiche date e sperare in ottime notizie, soprattutto lato gaming e disponibilità di componenti.

Rimanendo nel mondo NVIDIA, la società di Jensen Huang ha annunciato le varianti delle RTX 3080 e RTX 3070 con blocco per il mining.