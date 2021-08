NVIDIA, come saranno le RTX Serie 40? Scopriamolo nel nostro nuovo video

Mentre la carenza di semiconduttori attanaglia ancora l'industria e quindi il mercato, iniziano a farsi spazio le prime voci sulla prossima generazione di schede video.

Abbiamo fatto il punto della situazione sui principali rumor apparsi in rete in queste settimane. Fra Ada Lovelace e Grace Hopper, le più eminenti matematiche della storia, andiamo alla scoperta delle più vociferate architetture per GPU degli ultimi tempi. In particolare, non è ancora chiaro quale delle due arriverà per prima, ammesso che entrambe facciano capolino sul mercato anche in versione desktop, dal momento che qualcuno ha messo in discussione anche questa certezza.

Lovelace potrebbe infatti essere riadattata sui SoC di prossima generazione per la guida autonoma, mentre il suo utilizzo sulle GPU potrebbe seriamente dipendere dalle prossime mosse della concorrenza di AMD, più agguerrita che mai grazie alla formula vincente del cosiddetto Radeon DNA, ormai prossimo alla sua terza generazione.

Il mondo dei leaker non è mai stato così in fermento, fra conferme e smentite, ma c'è anche qualcosa su cui un po' tutti sembrano concordare.

Questo e tanto altro nel nostro ultimo video dedicato al team verde