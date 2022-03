NVIDIA, spuntano le prime foto della GPU Hopper: l'annuncio è imminente

Le nuove schede grafiche NVIDIA potrebbero essere dietro l'angolo: dopo il teaser della presentazione delle GPU Hopper, che dovrebbe avvenire nella giornata di oggi durante i lavori del GTC, infatti, pare che siano emerse anche le prime immagini della GPU NVIDIA Hopper H100, la prima del Team Verde a utilizzare un'architettura a 5 nm.

Le immagini sono state riportate da VideoCardZ: potete dare loro un'occhiata in calce a questa news o collegandovi al link citato tra le fonti. Vi ricordiamo che le GPU Hopper sono pensate per server e datacenter, il che significa che la GH100 non è una scheda grafica da gaming e che probabilmente non sarà mai messa in vendita nel mercato consumer.

La scheda è tuttavia un enorme passo avanti per NVIDIA perché è la prima realizzata con nodo a 5 nm, spianando la via per l'adozione di quest'ultimo su larga scala anche sulle GPU per i consumatori, cioè quelle da gaming. D'altro canto, solo pochi giorni fa è emerso che NVIDIA si sta affidando a TSMC e Samsung per la produzione di chip a 5 nm per le schede grafiche della serie RTX 40.

Ad ogni modo, dalle fotografie emerge che la scheda grafica ha sei cluster GPU, insieme ad un totale di ben 144 Streaming Multiprocessors (SMs). Uno dei sei GPC, inoltre, è diverso dagli altri perché contiene un engine di rendering dedicato, come stabilito da alcuni rumor delle scorse ore. A conti fatti, la GPU dovrebbe avere la bellezza di circa 140 miliardi di Transistor.

La GPU mostrata in foto, ovvero la GH100, sarà la base per le schede grafiche Hopper di NVIDIA: l'azienda di Santa Clara, infatti, ha in programma di lanciare una serie di schede basate sull'architettura Hopper pensate per diverse necessità in campo server e datacenter. La GPU GH100 e le sue varianti saranno annunciate da NVIDIA durante la conferenza di apertura del GTC 2022, che si terrà oggi, 22 marzo 2022, alle 16:00 (ora italiana).