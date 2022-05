NVIDIA, Computex alla grande tra notebook, DLSS e il primo monitor a 500Hz

Una NVIDIA scatenata ha rubato la scena al Computex 2022, dove Asus e MSI hanno svelato le prime schede madri per AMD X670E, la piattaforma che ospiterà i tanto chiacchierati processori Ryzen 7000.

Nel corso della kermesse di Taipei, il team verde si è occupata del mercato a trecentosessanta gradi, presentando, per iniziare, il primo monitor con G-SYNC da ben 500 Hz, nomen omen, il nuovo Asus ROG Swift 500Hz.

Oltre ad Asus, anche Acer si è concentrata sui monitor con il suo Predator X28 G-SYNC, mentre, guardando alla tecnologia Reflex, Cooler Master ha svelato i suoi mouse da gaming MM310 e MM730. Inoltre, continua l'espansione dell'ecosistema di Cloud Gaming di NVIDIA con GeForce NOW, con il supporto ufficiale sui nuovi pannelli OLED Philips con G-SYNC.

Spazio anche per il gaming in mobilità, con l'annuncio di ben tre laptop RTX:

MSI Raider GE67 HX - fino alla RTX 3080 Ti

ASUS ROG Flow X16 - fino alla RTX 3070 Ti

- fino alla RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus 17X - fino alla RTX 3080 Ti

Non sono mancate, però, novità anche sul fronte NVIDIA Studio, con altrettante soluzioni:

ASUS Zenbook e Vivobook

Acer ConceptD 5 e 5 Pro - fino a RTX 3070 Ti e RTX A5500

- fino a RTX 3070 Ti e RTX A5500 Lenovo Slim 7i Pro X e 7 Pro X - fino alla RTX 3050

Non c'è gaming senza titoli e questo NVIDIA lo sa bene. Per questo, il vucanico brand ha annunciato l'arrivo della tecnologia DLSS su Hitman 3, in grado di raddoppiarne il framerate in 4K. Sempre il titolo di IO Interactive riceve riflessi opachi e ombre in Ray Tracing. Per saperne di più sull'ultima missione dell'Agente 47, vi suggeriamo di addentrarvi nella nostra recensione di Hitman 3.

Tra i titoli con Reflex, Ray Tracing, riflessi in tempo reale e DLSS in arrivo nei prossimi giorni, troviamo anche F1 22 (1 luglio), Icarus (Reflex), Deep Rock Galactic (che riceve DLSS e DLAA), Loopmancer (DLSS e riflessi al lancio in estate), Warstride Challenges (DLSS e Reflex), LEAP (1 giugno con DLSS), Vampire: The Masquerade - Swansong (DLSS), Raji: An Ancient Epic (24 maggio con DLSS e Ray Tracing), Turbo Sloths (estate, DLSS e Ray Tracing), Propnight (DLSS il 24 maggio), Hydroneer (DLSS), My Time At Sandrock (26 maggio con Reflex), Ghost (DLSS) e Soda Crisis (Reflex).