NVIDIA conferma l'esistenza della GeForce RTX 4070 Ti

Non è passato molto tempo dal rilascio del teaser dell'evento NVIDIA GeForce Beyond, ma è già giunto il momento di tornare a dare un'occhiata alle novità del brand. Infatti, quest'ultimo, forse per errore, ha di fatto confermato l'esistenza della GeForce RTX 4070 Ti.

Infatti, salvo dietrofront clamorosi, quanto comparso a fine dicembre 2022 sul portale ufficiale di NVIDIA Omniverse, applicazione pensata per visualizzare progetti 3D legati a RTX Renderer, sembra lasciare spazio a pochi dubbi. A tal proposito, come fatto notare anche da Videocardz, nella sezione dei requisiti di sistema relativi all'app è comparsa come GPU consigliata proprio la succitata GeForce RTX 4070 Ti.

Questo non può dunque che alimentare i rumor emersi finora, che lasciano intendere che NVIDIA sia intenzionata a "rilanciare" la cancellata GeForce RTX 4080 da 12GB sotto questo nome. D'altronde, nel corso dell'ultimo periodo si sono visti leak importanti in tal senso, basti pensare al fatto che la RTX 4070 Ti sarebbe già in vendita da qualche rivenditore, quindi ormai il tutto non sembra più essere un "segreto".

Finora non c'era tuttavia stata alcuna conferma ufficiale da parte di NVIDIA, che sembra invece ora essere arrivata (forse per errore). Ricordiamo che il brand è pronto per tenere un evento legato al CES 2023 nella giornata del 3 gennaio 2023. A questo punto, uno degli annunci potrebbe essere già stato svelato.