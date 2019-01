NVIDIA conferma la GTX 1660 mostrandola in una slide ufficiale?

A quanto pare, NVIDIA avrebbe recentemente tenuto una presentazione destinata a pochi eletti, in cui avrebbe annunciato la nuova gamma di schede video GTX 1660. Le fonti hanno fatto trapelare anche un'immagine che sembra ritrarre una slide ufficiale legata alle succitate GPU. D'altronde, i rumor insistono da mesi in tal senso.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di Guru3D e come potete vedere nell'immagine presente in calce alla news, NVIDIA sembra essere veramente intenzionata a presentare delle nuove schede video senza Ray Tracing.

La GTX 1660 sarebbe da 6GB/3GB GDDR5 e disporrebbe di un bus a 192-bit e di un totale di 1280 CUDA core (lo stesso numero della GTX 1060), mentre la GTX 1660 Ti sarebbe da 6GB GDDR6 e disporrebbe di un bus da 192-bit e di un totale 1536 CUDA core. I prezzi dovrebbero essere compresi tra i 200 e i 300 dollari.

Vi ricordiamo che tutte le informazioni riportate in questa news sono frutto di rumor e leak e vi invitiamo dunque a prenderle con la dovuta cautela. Qualche settimana fa, erano già emerse online delle indiscrezioni relative alla presunta esistenza di una NVIDIA GeForce GTX 1180, che dovrebbe avere delle prestazioni simili a una RTX 2080, ma senza Ray Tracing. Insomma, non ci resta che attendere una conferma ufficiale da parte della società californiana.