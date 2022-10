NVIDIA conferma le nuove RTX 3060: supporto introdotto con i driver Game Ready

NVIDIA sta per lanciare due nuove RTX 3060, ovvero la NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti con memoria GDDR6X e la RTX 3060 con 8 GB di VRAM. A confermare i leak e le indiscrezioni degli ultimi giorni, sono oggi i nuovi driver Game Ready di NVIDIA che implementano proprio il supporto per queste due GPU.

Come possiamo leggere dal sito web di NVIDIA, l'azienda ha lanciato i suoi nuovi driver Game Ready su Windows 11 e Windows 10, che tra le altre cose garantiscono ottimizzazioni per una serie di videogiochi e il supporto per il DLSS 3.0 in F1 22. Per gli appassionati in ambito tech, però, l'introduzione principale dei driver è il supporto alle nuove RTX 3060 e 3060 Ti.

Quest'ultimo, infatti, non è solo un'ulteriore conferma dell'esistenza e dell'imminente uscita delle due GPU (che già sono state annunciate da alcuni AIB del Team Verde), ma ci dà alcune interessanti informazioni relative alla scheda tecnica delle due componenti. in particolare, la GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X avrà 4.864 CUDA Core, un clock della memoria in boost pari a 1,67 GHz e una frequenza base di 1,41 GHz: tutti dati esattamente identici alla RTX 3060 Ti "standard", che già conosciamo.

La differenza sta ovviamente nella configurazione della memoria della GPU, che passa da 8 GB di VRAM GDDR6 a 8 GB di VRAM GDDR6X, mantenendo comunque un'interfaccia di memoria a 256-bit. Le memorie GDDR6X sono più veloci delle VRAM GDDR6, mentre hanno anche dei consumi per bit trasferito leggermente ridotti rispetto a queste ultime.

La RTX 3060 "standard", invece, avrà 3.584 CUDA Core e una frequenza in boost da 1,78 GHz, insieme ad una base di 1,32 GHz. La memoria sarà in questo caso da 8 GB, ovvero 4 GB in meno del modello base della scheda, che infatti ha una VRAM da 12 GB. Anche il bus di interfaccia si riduce, passando da 192 bit a 128 bit.