NVIDIA conferma la sua presenza al CES 2022: nuove RTX in arrivo?

Nella giornata di lancio della RTX 2060 da 12GB, NVIDIA ha anche confermato la sua presenza al CES 2022 con tante novità, ma è tutto ancora avvolto nel mistero, compresa l'eventuale presenza del CEO Jensen Huang.

In attesa di scoprire i nuovi prodotti, sappiamo già quando si svolgerà il keynote dell'azienda, il 4 gennaio 2022, lo stesso giorno in cui faranno la propria parte gli altri big del settore, come abbiamo appreso dalla conferma di Intel e AMD per il CES 2022.

Come già accennato, invece, non c'è ancora alcuna conferma circa la presenza di Huang nel corso della conferenza, quindi è possibile che l'intera presentazione venga condotta da altre cariche aziendali. Tra gli argomenti più scottanti, ovviamente il pubblico si aspetta nuovo hardware, soprattutto dopo un anno di carenza di componenti, ma si parlerà molto probabilmente anche del fiore all'occhiello di NVIDIA, il machine learning. Che sia giunto il momento di una nuova flagship? Un'ipotesi molto gettonata, soprattutto alla luce dell'incredibile leak sulla NVIDIA RTX 3090 Ti con 10752 Core e ben 24GB di memoria video dedicata con standard GDDR6X.

Il claim dell'azienda ci invita a "scoprire le ultime innovazioni in tema di Accelerated Computing, macchine autonome e gaming", insomma, ci sarà davvero spazio per tutti. Cosa vi aspettate dal team green nel corso del CES 2022?