NVIDIA conferma: produrrà chip Arm-based per vent'anni, CPU Grace in arrivo nel 2023

Solo una settimana fa abbiamo scoperto che l'acquisizione di ARM da parte di NVIDIA è sfumata, portando il produttore di Santa Clara a perdere quasi un miliardo di dollari e potenzialmente a rivedere tutti i propri piani nel campo delle CPU. Oggi, tuttavia, NVIDIA ha spiegato che tali piani non cambieranno affatto, o almeno non quanto pensavamo.

Durante un incontro con gli investitori il CEO dell'azienda Jensen Huang ha spiegato che NVIDIA desidera ancora crearsi un "portfolio" di CPU per un ampio numero di applicazioni diverse, che vanno da datacenter fino alla robotica, passando per le prime CPU NVIDIA da gaming, emerse giusto un mese fa grazie ad un'offerta di lavoro del Team verde.

L'acquisto di ARM era centrale nei piani di NVIDIA in campo CPU, ma pare che, sfumato quest'ultimo a causa dell'opposizione delle istituzioni antitrust internazionali, l'azienda continuerà a collaborare con ARM in ogni caso, sfruttando una licenza ventennale per l'architettura ARM, che sarà alla base dei piani futuro dell'azienda per le sue CPU.

Huang ha anche confermato che la CPU Grace di NVIDIA sta rispettando i tempi di produzione originariamente preventivati, ed arriverà nella prima metà del 2023, spalancando le porte ad almeno due decenni di produzione di chip da parte del Team verde.

Nello specifico, Huang ha detto che "stiamo lavorando al lancio della nostra CPU Grace ARM-based, che avrà come proprio target gli imponenti sistemi e i carichi di lavoro dell'IA e dell'HPC nel prossimo anno". In futuro, comunque, il CEO dell'azienda ha spiegato che verranno lanciati dei processori con architettura ARM in tutti e quattro i settori in cui NVIDIA è impegnata, ovvero l'IA e l'HPC, l'automotive, i datacenter e il gaming su PC.

Huang ha infatti spiegato che "vedrete un sacco di incredibili CPU targate NVIDIA, e Grace ne è solo il primo esempio. Ne vedrete molte altre. Amiamo vedere l'espansione delle CPU, e siamo emozionati vedendo ARM crescere non solo nella robotica, ma anche nei veicoli automatici, nel cloud computing e nel supercomputing. Abbiamo intenzione di portare tutte le tecnologie NVIDIA per l'accelerated computing sulle CPU NVIDIA ARM".