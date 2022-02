NVIDIA, il connettore di alimentazione PCIe Gen5 compatibile con le Founders Edition

Tempo fa abbiamo appreso alcune specifiche delle porte di alimentazione PCIe Gen5. In quella sede si parlava, in particolare, dell'adozione di questo nuovo standard con la vociferata nuova flagship di NVIDIA, la RTX 3090 Ti.

Sebbene ancora non sia chiaro quando arriverà sul mercato la RTX 3090 Ti, giungono nuove conferme in merito alla possibile compatibilità del nuovo connettore con le schede video NVIDIA in versione Founders Edition.

Per chi non lo sapesse, infatti, il connettore di alimentazione presente nelle GPU reference del team verde presenta una differente conformazione rispetto ai classici plug da 6+2-pin presenti sulle schede video, pertanto, come abbiamo anche osservato nella nostra recensione della RTX 3080 Founders Edition, per alimentarle è presente un adattatore biforcato per due connettori 8-pin.

Ebbene, stando a quanto emerso nelle ultime ore anche grazie al prezioso contributo di Andreas Schilling, ora sappiamo che il connettore utilizzato in anteprima da NVIDIA sulle sue Founders Edition è identico allo spinotto PCIe Gen5 presente sui PSU di nuova generazione. A corredo le immagini pubblicate dal caporedattore di HardwareLUXX, che mostrano chiaramente la compatibilità diretta, senza adattatori, di uno dei nuovi alimentatori della serie Asus ROG Thor, per l'esattezza il Thor 1000W Platinum II, con una scheda video RTX Serie 30.