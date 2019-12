NVIDIA consolida la sua leadership nel campo delle IA con l'acquisto di Mellanox

NVIDIA sta preparando la prossima grande mossa nel campo dell'intelligenza artificiale con l'acquisto dell'azienda israeliana Mellanox. L'affare sembra in dirittura d'arrivo e dopo l'approvazione americana si attendono le decisioni dell'autorità europea e del governo Cinese.

Mellanox è l'azienda che ha aperto la strada per la tecnologia di interconnessione InfiniBand che, in combinazione con i suoi prodotti ethernet ad alta velocità, è parte integrante di oltre la metà dei supercomputer più veloci al mondo e di altrettanti data center. Questo accordo permetterà ad NVIDIA di ottimizzare i propri sistemi di elaborazione dati e i servizi cloud per soddisfare la crescente domanda derivata dalla diffusione delle applicazioni IA, dagli smartphone, dai dispositivi IoT e dalle automobili a guida autonoma. Insomma, un deciso passo verso lo sviluppo di nuove soluzioni legate all'Intelligenza Artificiale.

NVIDIA infatti è da molti anni impegnata nel campo delle IA, tanto da conquistarne la leadership in termini di mercato. Sul fronte GPU invece, l'azienda si prepara alla lotta serrata con la concorrente AMD in vista del 2020, anno in cui verranno presentate le nuove schede grafiche basate su architettura AMPERE della serie NVIDIA RTX 3000.