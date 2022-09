NVIDIA, quanto consumano RTX 4090 e 4080? Abbiamo una risposta ufficiale

NVIDIA ha annunciato le RTX 4080 e 4090 giusto una decina di giorni fa, ma non si è sbottonata proprio su tutte le specifiche tecniche delle due schede. Al contrario, il Team Verde non ha parlato approfonditamente dei consumi delle GPU di fascia alta della serie RTX 40.

Fortunatamente, nelle scorse ore il silenzio stampa di NVIDIA si è interrotto con la pubblicazione di una FAQ sul sito ufficiale dell'azienda che spiega i requisiti di potenza in entrata da parte delle due schede video top di gamma della linea RTX 40. Tali requisiti sono di vitale importanza per chi desidera costruire un nuovo PC o comprare una nuova GPU, perché indicano su quale alimentatore orientarsi.

Dunque, la GeForce RTX 4090 avrà un TGP di 450 W, il che significa che per l'alimentazione di un PC che comprenda la scheda video (oltre a scheda madre, processore, SSD, RAM e le altre componenti) dovrete orientarvi verso un PSU da 850 W. Per quanto riguarda le due RTX 4080, invece, il modello da 12 GB di VRAM avrà un TGP di 285 W, mentre quello da 16 GB si attesterà sui 320 W. Per questo motivo, se volete integrare una RTX 4080 nella vostra build il consiglio è quello di comprare un alimentatore da 700 o 750 W, a seconda della scheda prescelta.

Vi ricordiamo comunque che le GPU NVIDIA RTX 40 sono state al centro della polemica a causa dei consumi troppo elevati che esse richiederebbero per funzionare correttamente alla massima potenza. Stando ai dati ufficiali trasmessi da NVIDIA, però, pare che le schede video del Team Verde useranno tanta energia quanta ne viene impiegata dalle RTX di serie 30.