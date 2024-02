NVIDIA continua a correre: ora la società vale 2.000 miliardi di Dollari

La trimestrale da record annunciata da NVIDIA qualche giorno fa, continua a spingere la società produttrice di microprocessori in borsa, dove il titolo ha continuato a registrare forti crescite del valore spinto dal boom dell’intelligenza artificiale.

Nella giornata di ieri, la compagnia americana ha raggiunto per la prima volta un valore da 2mila miliardi di Dollari in termini di capitalizzazione di mercato, salvo poi scendere leggermente a 1.970 miliardi di Dollari alla chiusura delle contrattazioni. Si tratta del massimo storico raggiunto da NVIDIA in borsa, che la rende la terza società quotata in borsa negli USA con il valore più alto dopo Microsoft ed Apple. Proprio qualche settimana fa su queste pagine abbiamo riportato la notizia dei 3mila miliardi di capitalizzazione di Microsoft.

A guidare la crescita vertiginosa di NVIDIA sono stati i risultati ottenuti nel campo dell’intelligenza artificiale, dove la società è uno dei principali protagonisti grazie ai suoi chip utilizzati da società come OpenAI.

La trimestrale di qualche giorno fa ha fatto registrare ricavi superiori del 22% rispetto al trimestre precedente ed addirittura del 265% in più rispetto ad un anno fa. Secondo le ultime indiscrezioni, a breve NVIDIA dovrebbe lanciare il potente chip B100 di fascia alta, il successore diretto dell’A100.