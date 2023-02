NVIDIA, corretto il bug di Discord che rallentava le schede grafiche

Sono passati pochi giorni dalla pubblicazione delle prime notizie relative al bug di Discord che rallentava le GPU NVIDIA, ed oggi il customer care del produttore di schede video ha fornito un aggiornamento molto importante tramite il proprio account ufficiale Twitter.

NVIDIA, nella fattispecie, spiega di aver corretto il bug attraverso una patch che sarà scaricata in automatico non appena si effettuerà l’accesso a Windows. Gli utenti quindi non dovranno fare nulla in quanto il sistema procederà con il download in automatico: “gli utenti GeForce ora possono scaricare un aggiornamento del profilo dell’app per Discord. Ciò risolve un problema segnalato di recente che provocavano un calo delle velocità di clock su alcune GPU con Discord aperto in background. L’aggiornamento viene scaricato automaticamente sul tuo PC la prossima volta che accedi a Windows” si legge nel tweet.

Secondo quanto emerso, ad essere interessati sarebbero stati principalmente i PC con schede come la RTX 3080 e 3060 Ti. Il bug avrebbe impedito alle GPU di raggiungere la velocità di clock massima, con riduzioni di circa 200 MHz. Ciò si è tradotto in cali importanti durante le sessioni di gaming per molti utenti, dal momento che Discord è un’app molto popolare che è stato creato per parlare con gli amici mentre si gioca.