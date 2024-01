NVIDIA, cos'è 'Skinny Joe'? Una nuova GPU-monstre potrebbe essere in arrivo

Al CES di quest'anno, NVIDIA lancerà le GeForce RTX 40 SUPER: benché manchino delle conferme ufficiali in tal senso, ormai le rivelazioni dei partner del Team Verde sembrano puntare tutte nella medesima direzione. Eppure, NVIDIA starebbe lavorando ad un'altra misteriosa GPU, dal nome in codice "Skinny Joe".

L'admin del forum LaptopVideo2Go, StefanG3D, ha infatti riportato che NVIDIA ha in programma diverse nuove GPU, i cui ID per gli sviluppatori sono stati riportati nel seguente elenco:

NVIDIA_DEV.15FA = "NVIDIA DGX Station / PH402 SKU 200"

NVIDIA_DEV.15FB = "NVIDIA GP100 SKU 200"

NVIDIA_DEV.15FF = "NVIDIA GP100 SKU 15ff"

NVIDIA_DEV.1DBD = "NVIDIA Tesla GV100 DGX1-V"

NVIDIA_DEV.2342 = "NVIDIA GH200 120GB / 480GB" ; 900W TDP

NVIDIA_DEV.2345 = "NVIDIA GH100-88K-A1" ; 700W TDP

NVIDIA_DEV.237F = "NVIDIA Skinny Joe" ; 700W TDP

NVIDIA_DEV.2685 = "NVIDIA GeForce RTX 4090 D"

NVIDIA_DEV.26B7 = "NVIDIA L20" ; 275W TDP

Gran parte di queste GPU sono pensate per l'IA: è questo il caso delle GPU GH100, GP100 e GH200, per esempio. Proprio le GPU NVIDIA GH200 sono state annunciate a fine novembre, a riprova del fatto che la lista comprenda in maggioranza schede video appena arrivate sul mercato. Un altro caso è quello della scheda video "cinese" GeForce RTX 4090D, o "Dragon", che altro non è che una versione cut-down della RTX 4090, appositamente progettata dal Team Verde per sfuggire alle sanzioni americane e che può essere utilizzata sia per l'IA che per il gaming.

Proprio tra la RTX 4090D e il chip GH100-88K-A1, però, vediamo la misteriosa GPU "Skinny Joe". Si tratta della prima volta che questo codename compare in rete, sia tra i file ufficiali di NVIDIA che tra le indiscrezioni dei leaker. Come se ciò non bastasse, la scheda arriva con un TDP mostruoso: ben 700 W, a confronto con i 450 W della RTX 4090.

Ma allora, che cos'è la GPU "Skinny Joe" del Team Verde? Difficile dirlo con certezza, anche se, con ogni probabilità, si tratterà di un nuovo acceleratore per l'IA, forse pensato come alternativa cinese alle più performanti (e più energivore, con consumi fino a 900 W) schede video della linea GH200. In effetti, proprio il TDP elevato ci fa ipotizzare che, qualunque sia il suo nome definitivo, "Skinny Joe" non sarà una GPU per i videogiocatori e il mercato consumer in generale. Se ci sbagliassimo, però, potreste dovervi preparare a cambiare alimentatore.