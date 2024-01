NVIDIA, cosa sono le RTX 4080M e 4090M? Attenzione alla truffa dalla Cina!

Mentre scopriamo le performance delle RTX 40 SUPER di NVIDIA grazie ai primi benchmark delle tre schede, dall'estremo oriente spuntano le misteriose RTX 4080M e RTX 4090M. Qualcuno potrebbe pensare a delle nuove GPU, ma si sbaglierebbe. Si tratta di una vera e propria truffa: fate attenzione!

Come spiegano portali del calibro di VideoCardZ e Tom's Hardware, infatti, si tratta di GPU RTX 4080 e 4090 per laptop vendute "sotto mentite spoglie" da parte di alcuni brand cinesi specializzati nella produzione di schede video e pressoché sconosciuti in occidente. I chip delle RTX 4080 e 4090 per laptop verrebbero dunque montati su dei PCB decisamente più grandi del necessario, dando l'illusione di una componente per desktop: successivamente, il prodotto così ottenuto verrebbe venduto a prezzo pieno sul mercato.

Secondo VideoCardZ, le performance delle RTX 4080M e 4090M sono pessime, almeno a confronto con il corrispettivo desktop a cui cercano di affiancarsi: la RTX 4080M ha delle prestazioni a metà tra una RTX 4070 e una RTX 4070 Ti desktop, mentre la RTX 4090M è fino al 40% più lenta di una RTX 4090 desktop. In ogni caso, il TDP dei due chip è molto più basso di quello delle controparti per PC fissi.

In termini tecnici, la RTX 4080M ha una GPU AD104 con 7.424 CUDA Core, contro la GPU AD103 con 9.728 CUDA Core della RTX 4080 desktop. La memoria è pari a 12 GB, mentre nella versione per PC fisso sale a 16 GB. Invece, la RTX 4090M ha una GPU AD103 - la stessa della RTX 4080 "base" - contro la AD102 della GPU top di gamma della linea Geforce RTX 40. In questo caso, la VRAM è di soli 16 GB, contro i 24 GB della versione desktop, mentre i CUDA Core scendono da 16.384 a 9.728.

Con ogni probabilità, queste schede potrebbero essere state realizzate appositamente per approfittare dell'enorme domanda di RTX 4080 e RTX 4090 in Cina: sul mercato cinese, infatti, le due GPU pressoché introvabili da quando sono state colpite dalle sanzioni USA contro l'export di chip NVIDIA verso Pechino. Nelle scorse settimane, il Team Verde ha rilasciato la GeForce RTX 4090D, o "Dragon", per ovviare al problema, ma anche quest'ultima sembra ormai impossibile da acquistare nel Paese asiatico.