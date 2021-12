NVIDIA costretta a rinviare RTX 3080 da 12 GB e RTX 3070 Ti da 16 GB: lancio nel 2022?

Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate da Igor's Lab, NVIDIA sarebbe stata costretta a rinviare il lancio delle GeForce RTX 3080 12 GB e RTX 3070 Ti 16 GB a causa della carenza di componenti. La notizia arriva a qualche giorno di distanza dalla pubblicazione di un rapporto contenente la roadmap di NVIDIA per fine dicembre 2021 ed inizio 2022.

Nel rapporto si parlava del 17 Dicembre come data di reveal della RTX 3070 Ti da 16GB, ma a quanto pare è improbabile che ciò accada, mentre non sono stati segnalati grossi cambiamenti per la nuova ammiraglia RTX 3090 Ti che dovrebbe essere annunciata durante il keynote del CES 2022.

Gli ultimi rumor riferiscono che la NVIDIA GeForce RTX 3090 sarà presentata durante la fiera di inizio anno per essere disponibile poco prima del capodanno cinese, ad un prezzo MSRP tra i 1500 ed i 2000 Dollari.

Per quanto riguarda la RTX 3070 Ti, invece, i rapporti sostengono che è stata rinviata ben oltre il capodanno cinese, il che vuol dire che il rinvio è di 2-3 mesi.

Igor's Lab, nel rapporto in questione spiega che la situazione dei partner di NVIDIA o AMD è abbastanza tesa in quanto "non solo queste aziende, ma anche i fornitori sarebbero così gravemente colpiti dalla carenza di componenti che si potrebbero prevedere chiusure temporanee degli impianti fino al 90%".

Nella giornata di ieri era stata scoperta una mining farm con RTX 4090 Ti ed AMD Radeon RX 7000, ma non è chiaro se si tratti di un rumor veritiero o no.