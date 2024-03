Nvidia crea un modello virtuale totale della Terra: obbiettivo? Le previsioni meteo

Nel corso della notte NVIDIA ha svelato i nuovi chip Blackwell per l’IA, ma gli annunci non si sono fermati a questo. La società di Jensen Huang infatti ha anche tolto il velo da un nuovo sistema che potrebbe cambiare in maniera radicale le previsioni meteorologiche, rendendole più rapide ed accurate.

NVIDIA infatti ha annunciato la nuova piattaforma cloud che, almeno secondo le premesse, aiuterà i meteorologi di tutto il mondo a creare simulazioni più ricche e dettagliate. Ma non solo, perchè con le nuove API Earth-2, NVIDIA si è anche posta l’obiettivo di ridurre le perdite da 140 miliardi di Dollari all’anno causate dalle condizioni meteorologiche e fenomeni estremi.

I nuovi modelli potranno essere utilizzati da Governi ed aziende di tutto il mondo. Ad esempio l’amministrazione meteorologica centrale di Taiwan potrà sfruttarlo per migliorare il rilevamento dei tifoni, riducendo gli incidenti causati da fenomeni di questo tipo e rendendo più facile l’evacuazione delle aree interessate. Le API cloud di Earth-2 verranno eseguite su NVIDIA DGX Cloud, ed utilizzano un nuovo modello d’IA generativa di NVIDIA battezzato CorrDiff che può generare immagini con una risoluzione di 12,5 volte superiore rispetto agli attuali modelli numerici, 1000 volte più velocemente e 3000 volte più efficientemente dal punto di vista energetico.

"I disastri climatici sono ormai normali: siccità storiche, uragani catastrofici e inondazioni generazionali compaiono nelle notizie con una frequenza allarmante. Le API cloud di Earth-2 si sforzano di aiutarci a prepararci meglio e di ispirarci ad agire per ridurre i danni causati da tali condizioni meteorologiche estreme” ha affermato il CEO Jensen Huang.

