NVIDIA, curiosi di sapere come va la RTX 3080 Ti? Ecco i primi benchmark!

Mentre aspettiamo il lancio ufficiale, che probabilmente avverrà fra pochissimi giorni, su GeekBench sono apparsi (finalmente) i primi punteggi della nuova NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti con architettura Ampere e 12 GB di RAM GDDR6X.

Attesa da tantissimi giocatori in tutto il mondo, complici lo shortage di GPU, il blocco del mining su Ethereum e l'interessante collocazione nella lineup della stessa NVIDIA, andiamo quindi a vedere i primi indici prestazionali della nuova Ti di Serie 30.

Stando a quanto riportato su Geekbench, la RTX 3080 Ti avrà 80 Streaming Multiprocessor e quindi 10240 Core CUDA a una frequenza di 1.67 GHz, oltre a confermare la presenza di memoria video di tipo GDDR6X a 9.50GHz, quindi 19Gbps, per un totale di 912 GB/s di larghezza di banda su bus a 384 bit.

La scheda video è stata inserita in un sistema composto anche dall'Intel Core i9-11900K su scheda madre ASUS ROG Maximus XIII Hero, una delle migliori configurazioni disponibili sulla piazza.

La 3080 Ti ottiene 238603 punti nel benchmark CUDA, un punteggio molto più vicino ai 239003 punti RTX 3090 che alla sorella minore RTX 3080 con i suoi 203298 e che la colloca quindi in una zona particolarmente interessante del mercato, considerati anche il limite alle possibilità di mining e il pieno supporto alla Resizable BAR di NVIDIA.

Non ci resta che attendere per scoprire come si comporterà negli scenari di utilizzo più comuni, gaming incluso.