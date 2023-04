NVIDIA ha davvero confermato la RTX 4070? In un certo senso...

Mentre online sono apparse in un leak le RTX 4070 di MSI, anche NVIDI avrebbe indirettamente confermato l'esistenza di questa scheda, il cui lancio dovrebbe essere ormai imminente, salvo clamorosi dietrofront.

Per quanto a livello ufficiale non vi siano ancora conferme reali in merito - in pieno stile NVIDIA, si potrebbe dire - il team verde ha da poco aggiornato insieme a Valve gli utenti in attesa del lancio di Counter Strike 2 sullo stato dei lavori in merito all'implementazione sullo sparatutto competitivo di NVIDIA Reflex, la tecnologia di riduzione della latenza per schede video della gamma GeForce tramite la riduzione della backpressure sulla CPU (per saperne di più sull'erede di CS:GO, invece, ecco il nostro approfondimento sull'anteprima di Counter Strike 2).

In questo contesto, NVIDIA avrebbe pubblicato una slide, che potrete osservare in calce, in cui ci sarebbe una curiosa comparativa tra la latenza prodotta da CS2 su una GTX 1060, su una RTX 3060 e, appunto, sulla misteriosa RTX 4070.

Ora, oltre al fatto in sé, ha fatto molto discutere anche la scelta di NVIDIA di mettere nello stesso grafico una classe 70 con due classe 60, andando ad alimentare i timori di chi è già preoccupato dal core count di cui si parla in rete, decisamente inferiore rispetto alla RTX 4070 Ti.

Tuttavia, c'è da dire che si tratta dell'ultima novità della casa statunitense, oltre a rappresentare, una volta sul mercato, il tier più basso della Serie 40, quindi la sua presenza potrebbe essere tranquillamente giustificata da questo dato più che da una reale comparativa prestazionale, dato che si vocifera che la scheda possa affiancarsi più alla classe 80 della scorsa generazione, soprattutto se si osserva quanto proposto dalle altre RTX Serie 40.