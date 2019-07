NVIDIA: disponibili le GeForce RTX 2060 Super ed RTX 2070 Super

Le nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER e GeForce RTX 2070 SUPER sono ora disponibili in tutto il mondo. Sono fino al 25% più veloci nei giochi rispetto alle precedenti GPU, e con numerose versioni personalizzate disponibili grazie dai partner.

Grazie aglia ccordi con ASUS, Colorful, EVGA, Gainward, Galaxy, Gigabyte, Innovision 3D, MSI, Palit, PNY e Zotac, gli utenti saranno in grado di trovare la GPU SUPER adatta a seconda del budget, esigenze e gusti estetici. I modelli sono oggi ampiamente disponibili presso i principali retailer e le Founders Editions sono acquistabili anche su GeForce.com.

I modelli da scelti vengono forniti con copie di Control e Wolfenstein: Youngblood, due titoli con ray-tracing che sfruttano appieno le prestazioni e le caratteristiche delle nuove GPU SUPER. Inoltre, la promozione del bundle viene estesa anche alla linea di prodotti NVIDIA RTX. Quindi anche altre GPU RTX, tra cui desktop e laptop basati su RTX dei nostri partner in tutto il mondo, rientrano in questa promozione.

NVIDIA ha inoltre rilasciato un nuovo driver Game Ready che offre miglioramenti significativi delle prestazioni per le versioni DirectX 12 di Metro Exodus, Strange Brigade e Tom Clancy's Division 2. Consultate l'articolo di GeForce.com per maggiori dettagli su come questi titoli DX12 sono migliorati nel tempo.

Questo driver aggiunge anche il supporto per le nuove GPU GeForce RTX 2060 SUPER e GeForce 2070 Super GPU, oltre a 3 nuovi display compatibili G-SYNC (LG 34GL750, HP 25mx e HP Omen X 25f)

Oggi segna anche il lancio di NVIDIA FrameView, l'applicazione di benchmarking delle prestazioni e della potenza. Le schede grafiche sono investimenti, acquistate con la promessa di offrire prestazioni eccellenti nella classe di quella scheda per almeno 2 o 3 anni. È quindi importante che i benchmark di queste schede siano accurati e coprano tutti gli indicatori, mostrando frame rate, frame time, consumo energetico, prestazioni per watt e altro ancora.

Ad oggi, nessun singolo strumento o applicazione ha fornito questi risultati con precisione, ecco perché abbiamo creato FrameView, un'applicazione di benchmarking all-in-one che tutti possono scaricare e utilizzare gratuitamente.

FrameView è in grado di acquisire dati da tutte le principali API e praticamente tutti i giochi grazie al supporto per le applicazioni DirectX 9, 10, 11 e 12, OpenGL, Vulkan e Universal Windows Platform (UWP).

Ha un impatto minimo e molto contenuto sulle prestazioni durante il benchmarking, il suo overlay integrato consente di visualizzare le prestazioni e le statistiche durante il gioco, ed è anche agnostico riguardo ai vendor, consentendo la raccolta di dati dettagliati e comparativi. Un'eccezione: L'API per il consumo energetico delle GPU di AMD riporta un valore compreso tra la potenza del chip e la potenza della scheda, piuttosto che i valori reali.