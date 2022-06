NVIDIA: disponibili RTX 3070 Ti e 3080 Ti su sito ufficiale al prezzo di listino

Ancora una volta otteniamo la conferma dello stato ottimo del mercato GPU a livello internazionale: sia AMD che NVIDIA stanno continuando a proporre le rispettive schede video di ultima generazione ai prezzi di listino sui loro siti ufficiali. Nel caso del team verde, in queste ore troverete disponibili RTX 3070 Ti e RTX 3080 Ti.

Non è passato molto tempo dall’ultimo drop effettivo sul sito della società di Jensen Huang, ergo le scorte a disposizione non sono così basse rispetto al passato. Nella giornata odierna, 27 giugno 2022, sul sito NVIDIA è possibile trovare in particolare le seguenti schede grafiche al prezzo di listino:

NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti: 649 Euro

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti: 1.269 Euro

NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti: 2.249 Euro

La ultima opzione di fascia alta, la più costosa del portfolio NVIDIA RTX 30, la segnaliamo per prassi per coloro che intendono puntare a una soluzione “overkill”. Le best buy restano ovviamente le RTX 3070 Ti e RTX 3080 Ti, dove la prima è la più accessibile ora in stock. Premendo il pulsante “Acquista ora” verrete dunque reindirizzati al sito di LDLC, rivenditore europeo autorizzato dall’azienda statunitense.

Ovviamente rimane il limite di acquisto: data la forte domanda, potrete selezionare un pezzo per persona e/o nucleo familiare, fino a un massimo di 2 pezzi per l'intera gamma RTX 3000 Founders Edition.

Nel mentre, su Amazon Italia potrete trovare 10 schede video NVIDIA RTX 30 con sconti fino al 43%.