NVIDIA, disponibili le schede video RTX Serie 30: arriva il 'Pronte & In Stock'

NVIDIA lancia l’iniziativa “Pronte & In Stock”, la campagna che permette di ricevere rapidamente le schede grafiche della serie RTX 30 direttamente attraverso il sito web del produttore.

Come si può verificare direttamente attraverso la pagina web ufficiale sul sito NVIDIA, ad essere interessati sono tantissimi modelli.

La KFA GeForce RTX 3080 Ti SG con 12GB di memoria GDDR6X ha un prezzo di 1.399 Euro, ed il link rimanda a Drako. Disponibile anche la KFA GeForce RTX 3080 da 12GB, a 1.099 Euro, mentre la KFA2 GeForce RTX 3080 SG da 10GB GDDR6X è proposta a 979 Euro.

Fondamentalmente, la pagina web di NVIDIA fa solo da vetrina e rimanda a siti web esterni, per l’Italia tra i partner sono citati Drako, Next ed Akinformatica. Non è chiaro se nel corso delle prossime ore la lista aumenterà o se la pagina verrà aggiornata.

Nel claim dell’iniziativa, NVIDIA sottolinea che “le schede grafiche GeForce RTX serie 30 sono ora disponibili! Sperimenta la giocata definitiva, con il ray-tracing immersivo, uno straordinario aumento delle prestazioni IA con NVIDIA DLSS, reattività vincente con NVIDIA Reflex, audio e video basati su IA con NVIDIA Broadcast. Torna regolarmente per scoprire le nuove fantastiche opzioni”.

Nessuna informazione sul numero di unità disponibili.